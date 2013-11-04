Samsung Galaxy S Advance, spunta un nuovo aggiornamento Jelly Bean (link al download)

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance al centro di importanti novità, in virtù del fatto che è spuntato in Rete un nuovo aggiornamento Jelly Bean, con relativo link al download per l'utenza più esperta che vuole testare l'update in questione. In particolare, va precisato che si tratta di un firmware concepito per il Samsung Galaxy S Advance privo del modulo NFC, ma in commercio esclusivamente in Austria. Altro particolare sul quale vale la pena soffermarsi, poi, si riferisce al fatto la date build del suddetto aggiornamento Jelly Bean è fissata addirittura al 9 aprile, ragion per cui non è lecito attendersi grandi novità con l'update. Gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che sono ansiosi di testare il nuovo firmware basato sull'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2, possono collegarsi a questa pagina.