Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance, spunta un nuovo aggiornamento Jelly Bean (link al download)

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance al centro di importanti novità, in virtù del fatto che è spuntato in Rete un nuovo aggiornamento Jelly Bean, con relativo link al download per l'utenza più esperta che vuole testare l'update in questione. In particolare, va precisato che si tratta di un firmware concepito per il Samsung Galaxy S Advance privo del modulo NFC, ma in commercio esclusivamente in Austria. Altro particolare sul quale vale la pena soffermarsi, poi, si riferisce al fatto la date build del suddetto aggiornamento Jelly Bean è fissata addirittura al 9 aprile, ragion per cui non è lecito attendersi grandi novità con l'update. Gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance e che sono ansiosi di testare il nuovo firmware basato sull'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2, possono collegarsi a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, un ulteriore segnale positivo sull'aggiornamento Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 con aggiornamento Android 4.3 in Italia, primi feedback

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015