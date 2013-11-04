Samsung Galaxy S4 con aggiornamento Android 4.3 in Italia, primi feedback

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 da pochi giorni e, al momento, i feedback sono tutto sommato positivi. Coloro che hanno ricevuto la notifica per il download via OTA dell’update, infatti, al momento hanno espresso giudizi tutto sommato incoraggianti per chi non ha ancora avuto il coraggio di fare il medesimo step, soprattutto per quanto concerne alcuni aspetti cruciali. In primis, infatti, la stabilità e la fluidità dello smartphone sembrano evolvere nel modo in cui gli utenti auspicavano, con un deciso passo in avanti rispetto a quanto emerso con Android Jelly Bean 4.2.2. In aggiunta, anche gli standard della connessione alla Rete sembrano dare buone indicazioni, mentre la durata della batteria, almeno per ora, è ferma sugli stessi livelli del pre-aggiornamento per il Samsung Galaxy S4.