Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, ecco la situazione in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, richiede per forza di cosa un nuovo punto sulla situazione in Italia, considerando l'arrivo di nuovi device sul mercato. Nonostante la commercializzazione del tanto atteso Nexus 5, infatti, la questione relativa alle promozioni del Samsung Galaxy S4 non è andata incontro a novità rilevanti, come emerge in questi giorni direttamente dal web. Nel dettaglio, la migliore proposta possibile resta quella del sito glistockisti.it, considerando che in questa circostanza è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S4 con un esborso pari a 419 euro, tra l'altro con spese di spedizione incluse. Resta da capire se nel corso dei prossimi giorni, quando si sentiranno maggiormente le influenze del Nexus 5, la situazione potrà cambiare in modo più significativo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 con aggiornamento Android 4.3 in Italia, primi feedback

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, nuove ipotesi di uscita per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018