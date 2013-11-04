Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, ecco la situazione in Italia
di Redazione
04/11/2013
[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, richiede per forza di cosa un nuovo punto sulla situazione in Italia, considerando l'arrivo di nuovi device sul mercato. Nonostante la commercializzazione del tanto atteso Nexus 5, infatti, la questione relativa alle promozioni del Samsung Galaxy S4 non è andata incontro a novità rilevanti, come emerge in questi giorni direttamente dal web. Nel dettaglio, la migliore proposta possibile resta quella del sito glistockisti.it, considerando che in questa circostanza è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S4 con un esborso pari a 419 euro, tra l'altro con spese di spedizione incluse. Resta da capire se nel corso dei prossimi giorni, quando si sentiranno maggiormente le influenze del Nexus 5, la situazione potrà cambiare in modo più significativo.
Samsung Galaxy S4 con aggiornamento Android 4.3 in Italia, primi feedback
Redazione
