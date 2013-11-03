Caricamento...

Samsung Galaxy S3, nuove ipotesi di uscita per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia

03/11/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] L’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, per il Samsung Galaxy S3, potrebbe essere più veloce di quanto potesse essere lecito immaginare. In questi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di assistere alla diffusione del firmware per il Samsung Galaxy S4 no brand commercializzato in Italia, con il nostro Paese che per una volta si è rivelato uno dei primi a fare uno step di questo tipo. Se l’uscita di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3 dovesse effettivamente essere garantita negli Stati Uniti a partire dal prossimo 13 novembre, dunque, aumenterebbero le possibilità di toccare con mano l’aggiornamento pochi giorni dopo, al dì là del fatto che di recente Samsung Italia è stata piuttosto vaga sull’argomento. Insomma, la questione potrebbe essere archiviata prima di quanto si potesse pensare.

Redazione

