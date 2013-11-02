Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento in ritardo: nuova iniziativa degli utenti
di Redazione
02/11/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance vede il suo aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean in ritardo, ma, allo stesso tempo, in questi giorni vede emergere anche una nuova iniziativa degli utenti. Stiamo parlando della petizione online, che viene replicata dopo il successo ottenuto dai suoi organizzatori la scorsa estate, alla luce dei tantissimi possessori. In pochissime ore, infatti, sono state quasi raccolte le 500 firme necessarie per dare validità alla petizione, con la quale gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance pretendono un immediato rilascio per l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean, mettendo la parola fine a questa spinosa questione. Gli utenti che intendono partecipare a questa nuova petizione, ideata per il Samsung Galaxy S Advance, possono collegarsi a questa pagina.
