Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S4, ecco perché Android 4.3 è ad un passo dai brandizzati

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 più vicino all’Italia, per quanto concerne i tempi di diffusione del sistema operativo Android 4.3. Nel dettaglio, in questi giorni abbiamo potuto constatare che l’update è stato messo a disposizione degli utenti anche negli Stati Uniti, per la precisione attraverso l’operatore Verizon, dando ottimi segnali anche a chi attende il medesimo update qui da noi. Come riportato da alcune testate, infatti, i tempi di rilascio per un aggiornamento come quello che stiamo trattando, solitamente sono più lunghi negli Stati Uniti. Insomma, se la situazione si sta mettendo nel migliore dei modi negli USA, è lecito pensare che lo stesso possa avvenire in tempi davvero ristretti anche qui da noi, soprattutto per quanto concerne il Samsung Galaxy S4 brandizzato (clicca qui per il download dei no brand).

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento in ritardo: nuova iniziativa degli utenti

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, l'aggiornamento Android 4.2.2 è quasi impossibile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018