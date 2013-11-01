Aggiornamento Samsung Galaxy S4, ecco perché Android 4.3 è ad un passo dai brandizzati

[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 più vicino all’Italia, per quanto concerne i tempi di diffusione del sistema operativo Android 4.3. Nel dettaglio, in questi giorni abbiamo potuto constatare che l’update è stato messo a disposizione degli utenti anche negli Stati Uniti, per la precisione attraverso l’operatore Verizon, dando ottimi segnali anche a chi attende il medesimo update qui da noi. Come riportato da alcune testate, infatti, i tempi di rilascio per un aggiornamento come quello che stiamo trattando, solitamente sono più lunghi negli Stati Uniti. Insomma, se la situazione si sta mettendo nel migliore dei modi negli USA, è lecito pensare che lo stesso possa avvenire in tempi davvero ristretti anche qui da noi, soprattutto per quanto concerne il Samsung Galaxy S4 brandizzato (clicca qui per il download dei no brand).