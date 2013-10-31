Samsung Galaxy S2, l'aggiornamento Android 4.2.2 è quasi impossibile

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 vede l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 sempre più lontano, considerando quanto emerso nel corso degli ultimi giorni. Nello specifico, fa riflettere non poco il fatto che il dispositivo sia andato incontro ad un rapido ed inaspettato crollo delle importazioni, considerando che le vendite ora si stanno concentrando dirattamente sul Samsung Galaxy S2 Plus. Insomma, dando uno sguardo allo storico della casa produttrice, in questo momento appare quasi impossibile l'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2, fermo restando che la casa produttrice ha deciso di non sbilanciarsi ancora in via ufficiale e definitiva su un argomento così delicato. Se ad oggi dovesse essere portato avanti un discorso in termini di probabilità, considerando anche quanto affermato dall'operatore Telstra, gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S2 hanno pochi motivi per sorridere.