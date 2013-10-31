Samsung Galaxy S Advance, considerazioni su prezzo e aggiornamento Jelly Bean

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance sempre al centro di considerazioni, in grado di investire sia il prezzo più basso applicato in Rete, sia l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. In particolare, diversi addetti ai lavori hanno notato che nel corso degli ultimi giorni il valore più basso del dispositivo, in Rete, è sceso addirittura a quota 159 euro, con un chiaro segnale riguardante un certo processo di svalutazione per lo smartphone in questione. In questo particolare frangente, dunque, gli esperti del settore non possono fare a meno di sottolineare che, con ogni probabilità, un trend di questo tipo è accompagnato dall'ulteriore ritardo che è lecito attendersi per il rilascio dell'aggiornamento Android Jelly Bean, ottimizzato per il Samsung Galaxy S Advance. A questo, poi, si aggiunge il silenzio della casa produttrice sui social network.