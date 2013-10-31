Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance, considerazioni su prezzo e aggiornamento Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance sempre al centro di considerazioni, in grado di investire sia il prezzo più basso applicato in Rete, sia l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. In particolare, diversi addetti ai lavori hanno notato che nel corso degli ultimi giorni il valore più basso del dispositivo, in Rete, è sceso addirittura a quota 159 euro, con un chiaro segnale riguardante un certo processo di svalutazione per lo smartphone in questione. In questo particolare frangente, dunque, gli esperti del settore non possono fare a meno di sottolineare che, con ogni probabilità, un trend di questo tipo è accompagnato dall'ulteriore ritardo che è lecito attendersi per il rilascio dell'aggiornamento Android Jelly Bean, ottimizzato per il Samsung Galaxy S Advance. A questo, poi, si aggiunge il silenzio della casa produttrice sui social network.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2, l'aggiornamento Android 4.2.2 è quasi impossibile

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, link al download per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015