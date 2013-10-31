Caricamento...

Samsung Galaxy S4, link al download per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia

31/10/2013

[caption id="attachment_4252" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 giunto finalmente alla tanto attesa svolta, considerando la disponibilità del link al download per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia. Stiamo parlando della versione no brand, che di conseguenza (per una volta) anticipa alcuni operatori, come nel caso di Vodafone. Gli appassionati del settore, infatti, sapranno che raramente un modello privo da marchi è riuscito a battere sul tempo le altre varianti di un top di gamma. Secondo quanto emerso in queste ore, in ogni caso, il Samsung Galaxy S4 potrebbe riscontrare la disponibilità dell'aggiornamento anche via OTA, prendendo per buoni alcuni feedback degli utenti. Gli utenti più esperti che non vogliono attendere oltre, possono collegarsi a questa pagina per il download del nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S4.

