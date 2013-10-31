Samsung Galaxy S4, link al download per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia
di Redazione
31/10/2013
[caption id="attachment_4252" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 giunto finalmente alla tanto attesa svolta, considerando la disponibilità del link al download per l'aggiornamento Android 4.3 in Italia. Stiamo parlando della versione no brand, che di conseguenza (per una volta) anticipa alcuni operatori, come nel caso di Vodafone. Gli appassionati del settore, infatti, sapranno che raramente un modello privo da marchi è riuscito a battere sul tempo le altre varianti di un top di gamma. Secondo quanto emerso in queste ore, in ogni caso, il Samsung Galaxy S4 potrebbe riscontrare la disponibilità dell'aggiornamento anche via OTA, prendendo per buoni alcuni feedback degli utenti. Gli utenti più esperti che non vogliono attendere oltre, possono collegarsi a questa pagina per il download del nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S4.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S Advance, considerazioni su prezzo e aggiornamento Jelly Bean
Articolo Successivo
Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, quando in Italia?
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018