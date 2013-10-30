Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, quando in Italia?

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 al centro di nuove speculazioni, considerando che in tanto si chiedono quando sarà disponibile in Italia. Nel dettaglio, se da un lato ci siamo imbattuti in un presunto documento della compagnia telefonica americana AT&T, secondo cui l'update scatterà ufficialmente a partire dal prossimo 13 novembre, allo stesso tempo la situazione potrebbe essere diversa altrove. Come è possibile notare in questi giorni attraverso il Samsung Galaxy S4, infatti, i tempi di rilascio dell'aggiornamento Android 4.3 nel nostro Paese sono decisamente più lenti, al punto che nemmeno oggi è possibile parlare di una data precisa per il target in questione. Non è un caso che in molti, tra utenti e addetti ai lavori, ipotizzano a questo punto una novità per il Samsung Galaxy S3 solo a partire da dicembre.