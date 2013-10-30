Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, niente Jelly Bean a novembre?

30/10/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance sempre più misterioso, considerando che con ogni probabilità non ci sarà alcun rilascio di Jelly Bean a novembre. In particolare, in questi giorni sono apparse in Rete diverse tabelle di marcia per il colosso coreano, alcune anche legate a compagnie telefoniche, come nel caso di AT&T, coinvolgendo diversi dispositivi concepiti dal brand in questione. In questo particolare contesto, è stato possibile concentrarsi sui tempi di uscita di Android 4.3 per alcuni top di gamma, con diversi appuntamenti fissati proprio durante il mese di novembre. Al momento, però, scarseggia qualunque tipo di riferimento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza che difficilmente il mese prossimo sarà quello giusto per il tanto discusso smartphone coreano.

