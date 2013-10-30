Aggiornamento Samsung Galaxy S4 no brand, Android 4.3 è vicinissimo

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 no brand in commercio in Italia vedrà rilasciato in tempi ristrettissimi l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. E’ quanto emerge dalle recenti novità che sono apparse in Rete in questi giorni, in primis per quanto concerne il modello marchiato Vodafone, che farà questo passo entro il mese di novembre (secondo quanto affermato dall’operatore all’interno della propria pagina Facebook), e in secondo luogo per quanto emerso a proposito del Samsung Galaxy Note 2. Quest’ultimo, infatti, ha visto diffondere la seconda ROM ufficiale basata proprio sul sistema operativo Android 4.3, con la netta sensazione che lo stato dei lavori per il Samsung Galaxy S4, che gode di una corsia preferenziale sotto questo punto vista, sia decisamente più avanzato. Insomma, l’aggiornamento Android 4.3 è vicino come non mai.