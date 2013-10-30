Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 no brand, Android 4.3 è vicinissimo

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 no brand in commercio in Italia vedrà rilasciato in tempi ristrettissimi l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. E’ quanto emerge dalle recenti novità che sono apparse in Rete in questi giorni, in primis per quanto concerne il modello marchiato Vodafone, che farà questo passo entro il mese di novembre (secondo quanto affermato dall’operatore all’interno della propria pagina Facebook), e in secondo luogo per quanto emerso a proposito del Samsung Galaxy Note 2. Quest’ultimo, infatti, ha visto diffondere la seconda ROM ufficiale basata proprio sul sistema operativo Android 4.3, con la netta sensazione che lo stato dei lavori per il Samsung Galaxy S4, che gode di una corsia preferenziale sotto questo punto vista, sia decisamente più avanzato. Insomma, l’aggiornamento Android 4.3 è vicino come non mai.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, niente Jelly Bean a novembre?

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S2, la situazione su Android Jelly Bean 4.2.2

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018