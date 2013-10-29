Aggiornamento Samsung Galaxy S2, la situazione su Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Aggiornamento del Samsung Galaxy S2 non ancora tramontato definitivamente, per quanto concerne il sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. E’ questa l’indicazione che giunge direttamente dalla pagina Facebook di Samsung Mobile, in riferimento ad una richiesta specifica da parte di un utente, con un feedback da parte dell’azienda da analizzare con attenzione. Secondo il brand coreano, infatti, non è stata ancora definita la lista dei dispositivi che avranno modo di toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, lasciando quindi aperta la porta per l’utenza che è in possesso di un Samsung Galaxy S2. La sensazione, dunque, è che solo nel corso delle prossime settimane sapremo qualcosa di definitivo, a proposito del possibile aggiornamento per il Samsung Galaxy S2.