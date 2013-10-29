Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, doppia beffa per gli utenti

29/10/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance al centro di ulteriori considerazioni in questi giorni, alla luce di quella che si può considerare a tutti gli effetti una doppia beffa per gli utenti che dispongono dello smartphone in questione e che, allo stesso tempo, da diverse settimane attendono notizie per quanto concerne la diffusione di Android Jelly Bean. In particolare, la casa produttrice ha fatto sapere quali dispositivi saranno compatibili sia con il Samsung Galaxy Gear, sia con la nuova applicazione BlackBerry Messenger. Ebbene, in entrambi i casi è possibile prevedere tempi duri per tutti coloro che hanno deciso di portare a termine l'acquisto di un Samsung Galaxy S Advance in questi anni. Ad oggi, dunque, non vi sono ancora margini per l'evoluzione dello smartphone.

