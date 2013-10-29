Samsung Galaxy S4, nota ufficiale di Vodafone sull'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 costantemente al centro di voci, per quanto concerne il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. In particolare, si parla moltissimo di una nuova nota da parte della compagnia telefonica Vodafone, che pochi giorni fa ha confermato attraverso la propria pagina Facebook che l'update in questione sarà disponibile entro il mese di novembre, a proposito ovviamente della variante brandizzata dello smartphone. Nessun annuncio dettagliato, senza dimenticare che l'uscita dell'update entro il prossimo mese si poteva già considerare un qualcosa di scontato. L'auspicio da parte degli utenti, per forza di cose, è che l'aggiornamento Android 4.3 per tutte le versioni del Samsung Galaxy S4 in commercio nel nostro Paese, veda la luce già durante lo scorcio iniziale del mese di novembre.