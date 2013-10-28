Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3, la probabile data di uscita per Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 attesissimo dagli oltre sessanta milioni di utenti in possesso del device, e ora, non a caso, si parla della probabile data di uscita per Android 4.3. In particolare, il weekend che si è appena concluso è stato caratterizzato dall'apparizione online di una nuova tabella di marcia per diversi rilasci, che sarebbe figlia di una pianificazione da parte della compagnia telefonica AT&T. Nel dettaglio, dal documento in questione emerge che il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere l'aggiornamento ad Android 4.3 a partire dal prossimo 13 novembre, una settimana prima rispetto al Samsung Galaxy Note 2. Al momento, comunque, nessuna presa di posizione ufficiale da parte della casa produttrice, ma si tratta quantomeno di un segnale incoraggiante per chi attende con trepidazione l'aggiornamento Galaxy S3.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, nota ufficiale di Vodafone sull'aggiornamento Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance lontano dall'aggiornamento Jelly Bean: ecco l'approccio in Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015