Aggiornamento Galaxy S3, la probabile data di uscita per Android 4.3

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 attesissimo dagli oltre sessanta milioni di utenti in possesso del device, e ora, non a caso, si parla della probabile data di uscita per Android 4.3. In particolare, il weekend che si è appena concluso è stato caratterizzato dall'apparizione online di una nuova tabella di marcia per diversi rilasci, che sarebbe figlia di una pianificazione da parte della compagnia telefonica AT&T. Nel dettaglio, dal documento in questione emerge che il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere l'aggiornamento ad Android 4.3 a partire dal prossimo 13 novembre, una settimana prima rispetto al Samsung Galaxy Note 2. Al momento, comunque, nessuna presa di posizione ufficiale da parte della casa produttrice, ma si tratta quantomeno di un segnale incoraggiante per chi attende con trepidazione l'aggiornamento Galaxy S3.