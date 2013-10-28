Samsung Galaxy S Advance lontano dall'aggiornamento Jelly Bean: ecco l'approccio in Italia

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance reduce da una settimana piuttosto preoccupante, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Android Jelly Bean. In particolare, nel corso delle ultimi giorni è stato possibile notare che Samsung Italia ha smesso di fornire feedback agli utenti, anche quelli più banali, relativamente ai tempi di uscita del tanto discusso e criticato update. Secondo molti possessori del Samsung Galaxy S Advance, più in particolare, si tratta del chiaro segnale che il modello dovrà attendere ancora svariate settimane, prima di potersi imbattere in un aggiornamento ad Android Jelly Bean che si possa definire stabile. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, del resto, non si può trascurare il fatto che anche in giro per il mondo la diffusione del firmware ha subito un brusco rallentamento.