Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 in Italia tra dieci giorni?

[caption id="attachment_4450" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 in Italia nel giro di due settimane. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dalla Rete, anche se al momento non è possibile riscontrare delle conferme ufficiali da parte della divisione nostrana della casa produttrice, che su Facebook afferma di non avere ancora notizie definitive da condividere con il pubblico. Insomma, la questione potrebbe risolversi in tempi più o meno ristretti, dopo il rilascio dell’aggiornamento Android 4.3, registrato in Germania circa dieci giorni fa. L’attesa sta aumentando con il passare dei giorni, anche perché, al dì là di qualche bug qua e là, l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 dovrebbe consentire al dispositivo di fare interessanti passi in avanti in termini di performance.