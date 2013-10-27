Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance e prezzo più basso, le ultime in Italia

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance e prezzo più basso al centro di una serie di valutazioni da parte degli esperti, con le ultime in Italia non incoraggianti. In particolare, va premesso che siamo reduci da una settimana purtroppo caratterizzata da un completo immobilismo dal punto di vista dei rilasci ufficiali, sia per quanto concerne l'Italia, sia gli altri Paesi europei. Un segnale, poi, giunge come accennato anche dalle promozioni in Rete, se si pensa che ora il Samsung Galaxy S Advance può essere acquistato addirittura a 159 euro, con il prezzo che sta diventando sempre più allettante per gli utenti, probabilmente anche a causa di un prevedibile periodo di stallo sull'aggiornamento Jelly Bean. Insomma, saranno ancora settimane di passione quelle che ci attendono.