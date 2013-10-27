Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance e prezzo più basso, le ultime in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance e prezzo più basso al centro di una serie di valutazioni da parte degli esperti, con le ultime in Italia non incoraggianti. In particolare, va premesso che siamo reduci da una settimana purtroppo caratterizzata da un completo immobilismo dal punto di vista dei rilasci ufficiali, sia per quanto concerne l'Italia, sia gli altri Paesi europei. Un segnale, poi, giunge come accennato anche dalle promozioni in Rete, se si pensa che ora il Samsung Galaxy S Advance può essere acquistato addirittura a 159 euro, con il prezzo che sta diventando sempre più allettante per gli utenti, probabilmente anche a causa di un prevedibile periodo di stallo sull'aggiornamento Jelly Bean. Insomma, saranno ancora settimane di passione quelle che ci attendono.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, aggiornamento Android 4.3 in Italia tra dieci giorni?

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, feedback per l'Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015