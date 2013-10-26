Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, feedback per l'Italia
di Redazione
26/10/2013
[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ancora senza una data di uscita ufficiale, per quanto concerne l’arrivo del sistema operativo Android 4.3 in Italia. Anche la settimana che va a concludersi, infatti, non ha regalato sorprese a coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4 in Italia, dopo aver visto l’update rilasciato in Germania, anche se esclusivamente via Odin. In particolare, la divisione italiana della casa produttrice, ha confermato attraverso la propria pagina Facebook che al momento non vi sono informazioni da rilasciare per gli utenti, quasi a sottolineare il fatto che potrebbero essere necessarie alcune settimane prima di fare questo step per il Samsung Galaxy S4 che è in commercio nel nostro Paese. Insomma, ad oggi l’aggiornamento Galaxy S4 ad ottobre pare improbabile qui in Italia.
