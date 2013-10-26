Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, feedback per l'Italia

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ancora senza una data di uscita ufficiale, per quanto concerne l’arrivo del sistema operativo Android 4.3 in Italia. Anche la settimana che va a concludersi, infatti, non ha regalato sorprese a coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S4 in Italia, dopo aver visto l’update rilasciato in Germania, anche se esclusivamente via Odin. In particolare, la divisione italiana della casa produttrice, ha confermato attraverso la propria pagina Facebook che al momento non vi sono informazioni da rilasciare per gli utenti, quasi a sottolineare il fatto che potrebbero essere necessarie alcune settimane prima di fare questo step per il Samsung Galaxy S4 che è in commercio nel nostro Paese. Insomma, ad oggi l’aggiornamento Galaxy S4 ad ottobre pare improbabile qui in Italia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance e prezzo più basso, le ultime in Italia

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S2, non salta solo Android 4.2.2?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018