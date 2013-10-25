Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S2, non salta solo Android 4.2.2?

25/10/2013

[caption id="attachment_4236" align="aligncenter" width="300"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è protagonista di news davvero poco incoraggianti per gli utenti, per quanto concerne la questione degli aggiornamenti software. In particolare, si parla molto delle difficoltà riguardanti lo sbarco di Android Jelly Bean 4.2.2 sul dispositivo, anche se finora l’azienda non si è mai pronunciata ufficialmente sulla questione, mentre ora bisogna tenere a mente anche un annuncio. Nel dettaglio, Samsung ha reso pubblico l’elenco dei prossimi modelli che riceveranno un aggiornamento, utile per assicurare loro la compatibilità con il cosiddetto Samsung Galaxy Gear, escludendo proprio il Samsung Galaxy S2. Insomma, la sensazione che il modello sia sempre più snobbato, per quanto concerne la questione degli aggiornamenti software ufficiali, è forte come non mai per il target interessato a queste vicende.

