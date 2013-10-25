Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance a Jelly Bean, il punto in Italia ed Europa

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance sta vivendo giorni molto particolari, per quanto concerne la solita questione riguardante l’aggiornamento Jelly Bean. Da oltre una settimana, infatti, non si assiste alcun rilascio in giro per il mondo, né a proposito della versione NFC del modello, né per quanto concerne quella priva del suddetto modulo. La questione diventa ulteriormente anomala, se si pensa che i recenti update che hanno visto la luce in Francia e Polonia sembravano in grado di garantire standard migliori rispetto a quelli del passato. In Italia, i feedback da parte dei vari operatori, le cui versioni brandizzate del Samsung Galaxy S Advance sono ancora prive dell’aggiornamento Android Jelly Bean, non lasciano presagire un rilascio in tempi brevi per l’update. Insomma, la situazione generale è tutt’altro che rosea.