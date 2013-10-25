Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, ancora un aggiornamento

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso continua a regalare novità estremamente interessanti, per chi non ha ancora acquistato il dispositivo. Nel corso delle ultime ore, ad esempio, è stato possibile notare che il dispositivo è apparso al prezzo di 419 euro sul sito SeTelefonando, per quello che è ampiamente il miglior prezzo tra quelli disponibili sul web in questi giorni. Complice anche l’arrivo in questi giorni, in Italia, dell’iPhone 5S e dell’iPhone 5C, è possibile evidenziare il fatto che il prezzo di uno dei modelli più popolari, tra quelli caratterizzati dal sistema operativo Android, è in netto ribasso rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati nel recente passato. Altamente probabile che, a breve termine, il prezzo del Samsung Galaxy S4 possa calare ancora in modo significativo.