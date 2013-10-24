Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Gear, compatibilità con l'aggiornamento Android 4.3

[caption id="attachment_5977" align="aligncenter" width="520"] Samsung Galaxy S3 & Samsung Galaxy Gear[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede confermata la propria compatibilità futura con il cosiddetto Samsung Galaxy Gear, stando a quanto dichiarato dalla casa produttrice. Samsung, infatti, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte su questa faccenda, dichiarando che il modello, insieme al Samsung Galaxy Note 2, registrerà la suddetta compatibilità, attraverso il rilascio dell’aggiornamento Android 4.3. Non sarà necessario, pertanto, attendere la disponibilità di qualche altra patch successiva al suddetto firmware. E’ per questo motivo, dunque, che il Samsung Galaxy S3 potrà andare incontro al pieno supporto al Samsung Galaxy Gear, garantendo un passo in avanti importante per l’esperienza di utilizzo del tanto apprezzato dispositivo. Non resta che chiedersi quando l’aggiornamento Android 4.3 sarà disponibile per il Samsung Galaxy S3 anche in Italia.