Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, ancora una comunicazione su Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2013

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance protagonista proprio nel corso delle ultime ore di una comunicazione sul rilascio di Android Jelly Bean. Purtroppo, come sempre più spesso avviene in queste circostanze, dobbiamo tener presente il fatto che Samsung Italia non ha informazioni da rendere pubbliche sotto questo punto di vista, a testimonianza della grande incertezza che regna nel nostro Paese sul processo di diffusione per il dispositivo in questione. Insomma, coloro che si aspettavano delle novità importanti già nel corso del mese di ottobre per il modello, anche quello no brand (che, è bene ricordarlo, ancora non ha avuto modo di riscontrare la disponibilità dell'aggiornamento via OTA), dovranno probabilmente rivedere i propri propositi. Al momento, infatti, l'aggiornamento Galaxy S Advance è come non mai avvolto nel mistero.

Redazione Avatar

Redazione

