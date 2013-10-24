Caricamento...

Samsung Galaxy S4, ecco il bug più frequente con l'aggiornamento Android 4.3

di Redazione

24/10/2013

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede gli utenti più esperti di mezzo mondo testare in questi giorni il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Pur essendo disponibile in via ufficiale solo in Germania, infatti, non mancano anche nel nostro Paese coloro che hanno deciso di portare a termine l’installazione del firmware via Odin, anticipando i tempi della casa produttrice. Come sempre avviene in questi casi, tuttavia, non mancano le segnalazioni di malfunzionamenti a bordo dello stesso Samsung Galaxy S4, che sembra accusare problemi soprattutto per quanto concerne la questione del surriscaldamento, tra l’altro già emerso con il sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Al momento, comunque, la casa produttrice non si è ancora espressa sui problemi che sono stati segnalati con l’aggiornamento Android 4.3.

