Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, parla Tre Italia

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 in questi giorni al centro di alcune valutazioni da parte degli utenti. In molti, infatti, sono scettici sul fatto che l’update possa essere effettivamente messo a disposizione degli utenti nel corso del mese di novembre, come dichiarato di recente da SamMobile, alla luce anche dei tempi di diffusione del firmware per il Samsung Galaxy S4 (più lenti del previsto). In particolare, il Samsung Galaxy S3 brandizzato rischia di accumulare ulteriori ritardi, rispetto a quello no brand, come nel caso dell’operatore Tre. La compagnia telefonica, infatti, in queste ore ha messo in evidenza il fatto che al momento non vi sono informazioni da condividere con il pubblico, limitandosi a confermare che l’aggiornamento Android 4.3 per lo smartphone sarà in uscita in futuro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, ecco il bug più frequente con l'aggiornamento Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento fermo e prezzo sempre più basso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015