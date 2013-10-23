Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, parla Tre Italia

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 in questi giorni al centro di alcune valutazioni da parte degli utenti. In molti, infatti, sono scettici sul fatto che l’update possa essere effettivamente messo a disposizione degli utenti nel corso del mese di novembre, come dichiarato di recente da SamMobile, alla luce anche dei tempi di diffusione del firmware per il Samsung Galaxy S4 (più lenti del previsto). In particolare, il Samsung Galaxy S3 brandizzato rischia di accumulare ulteriori ritardi, rispetto a quello no brand, come nel caso dell’operatore Tre. La compagnia telefonica, infatti, in queste ore ha messo in evidenza il fatto che al momento non vi sono informazioni da condividere con il pubblico, limitandosi a confermare che l’aggiornamento Android 4.3 per lo smartphone sarà in uscita in futuro.