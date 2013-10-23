Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento fermo e prezzo sempre più basso

23/10/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a vedere intrecciarsi news sull’aggiornamento Jelly Bean, con quelle relative al prezzo più basso. In particolare, nel corso delle ultime ore è stato possibile notare che da un lato siamo piombati nuovamente in un certo immobilismo sotto il punto di vista della diffusione per l’update, mentre dall’altro la migliore offerta per il device è soggetta all’ennesima modifica. In un contesto di questo tipo, infatti, emerge che la migliore offerta per il dispositivo è quella del sito Setelefonando, arrivato a proporre lo smartphone con un esborso pari a 158 euro. Insomma, la questione è a dir poco dinamica, forse proprio perché all’orizzonte non vi sono novità così rilevanti, a proposito del processo di diffusione dell’aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.

