Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, l'approccio di Samsung Italia

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4327" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, almeno per quanto concerne Paesi come la Germania. Allo stesso tempo, però, è necessario prendere atto che la situazione, in Italia, risulta essere un attimino bloccata, considerando che il tanto atteso update ancora non ha messo piede qui da noi. Sono tantissimi gli utenti che hanno richiesto maggiori informazioni sulla delicata faccenda, ma Samsung Italia preferisce in questo momento non sbilanciarsi, lasciando tutti con il fiato sospeso. Insomma, come avviene spesso e volentieri in circostanze di questo tipo, qui da noi sarà necessario attendere probabilmente qualche settimana prima di poter toccare con mano i plus che sono legati all’aggiornamento del tanto atteso sistema operativo Android 4.3.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento fermo e prezzo sempre più basso

Articolo Successivo

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, le ultime sull'uscita dell'aggiornamento Android 4.3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018