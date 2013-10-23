Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, l'approccio di Samsung Italia

[caption id="attachment_4327" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, almeno per quanto concerne Paesi come la Germania. Allo stesso tempo, però, è necessario prendere atto che la situazione, in Italia, risulta essere un attimino bloccata, considerando che il tanto atteso update ancora non ha messo piede qui da noi. Sono tantissimi gli utenti che hanno richiesto maggiori informazioni sulla delicata faccenda, ma Samsung Italia preferisce in questo momento non sbilanciarsi, lasciando tutti con il fiato sospeso. Insomma, come avviene spesso e volentieri in circostanze di questo tipo, qui da noi sarà necessario attendere probabilmente qualche settimana prima di poter toccare con mano i plus che sono legati all’aggiornamento del tanto atteso sistema operativo Android 4.3.