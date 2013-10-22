Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, le ultime sull'uscita dell'aggiornamento Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è sempre più vicino alla diffusione dell’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, con appuntamento fissato nel mese di novembre. E’ quanto emerge da un ulteriore report nel corso delle ultime ore, grazie al contributo da parte del sito SmartDroid, che in questo modo rafforza la presa di posizione da parte di SamMobile, resa pubblica la scorsa settimana attraverso la pagina Twitter. In particolare, il Samsung Galaxy S3 dovrebbe precedere di circa un mese il Samsung Galaxy Note 2, come del resto avvenuto poco meno di un anno fa, quando i modelli in questione furono dotati dell’aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2. Insomma, la lunga telenovela per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 e che, allo stesso tempo, attendono news sull’aggiornamento Android 4.3, sembra volgere finalmente al termine.

