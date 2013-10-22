Samsung Galaxy S Advance, confermato il ritardo dell'aggiornamento per Tim e Tre

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è destinato ad attendere ancora, per quanto concerne il rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean in Italia. Il riferimento, in questo caso, non è tanto alla patch che aspettano tutti coloro che hanno installato l’update sul modello no brand, alla luce dei tanti bug emersi con il firmware, quanto ai modelli che sono brandizzati Tim e Tre. Pur essendo discretamente diffusi in Italia, infatti, le due versioni del Samsung Galaxy S Advance stanno accusando non pochi problemi, in riferimento ai tempi di uscita dell’update: entrambe le compagnie telefoniche, infatti, affermano che ad oggi non è ancora possibile comunicare una data entro cui lo stesso aggiornamento Jelly Bean sarà messo a disposizione degli utenti, creando non pochi malumori per il target in questione.