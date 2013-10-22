Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, ecco i primi tre bug

22/10/2013

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha visto iniziare la diffusione dell'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 la scorsa settimana, ma ora emergono già i primi bug. Stando a quanto affermato da alcuni utenti su SamMobile, infatti, sembrerebbe che in alcuni casi il modello in questione, una volta portata a termine l'installazione del tanto atteso update, accusi dei problemi almeno su tre versanti. Il primo, come spesso avviene in questi casi, riguarda il surriscaldamento del Samsung Galaxy S4. Il secondo, invece, si focalizza sulla tenuta della connessione WiFi, mentre il terzo riguarda la durata della batteria, anche se in questo caso sarà necessario attendere ancora qualche giorno, prima di maturare un'opinione certa. Ricordiamo che, in via ufficiale, il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto Android 4.3 solo in Germania.

