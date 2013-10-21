Samsung Galaxy S2 con l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2: c'è ancora una speranza

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 ha vissuto una settimana poco incoraggiante, per quanto concerne il possibile rilascio dell’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2. Come molti sanno, infatti, anche il famoso operatore Telstra ha annunciato che il dispositivo non avrà modo di toccare con mano il tanto atteso update, confermando in qualche modo quanto era stato dichiarato in precedenza da SamMobile. Nonostante la compagnia telefonica abbia parlato solo del Samsung Galaxy S2 4G, SamMobile ritiene che il principio vada applicato anche per la versione del dispositivo in commercio in Italia. Facendo un recap generale della situazione, in ogni caso, al momento emerge che Samsung Mobile ancora non si è sbilanciata su questa spinosa situazione, non chiudendo le porte in modo definitivo allo sbarco di Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S2.