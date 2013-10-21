Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance con l'aggiornamento Android 4.2.2, nota ufficiale

21/10/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance con l'aggiornamento Android 4.2.2, al momento, non è un'opzione da escludere al 100%, grazie ad una recente nota ufficiale. Secondo la divisione italiana della casa produttrice, infatti, ad oggi non vi sono comunicazioni ufficiali da condividere con il target in questione, a testimonianza del fatto che probabilmente l'azienda ancora non ha maturato una decisione definitiva sotto questo punto di vista. Insomma, al dì là delle polemiche e dei ritardi relativi ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S Advance, vi sono ancora motivi per guardare con ottimismo verso i prossimi mesi. Va detto, comunque, che il Samsung Galaxy S2 rischia di restare fuori dai discorsi per Android Jelly Bean 4.2.2, rendendo tutto più complicato anche per il Galaxy S Advance.

