Aggiornamento Galaxy S4, anche GT-I9500 ha il link al download

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 come sempre protagonista assoluto nel mondo Android, considerando che anche la versione GT-I9500 ha il suo link al download. In particolare, a distanza di un giorno dalla svolta per la versione del Samsung Galaxy S4 in commercio in Italia e per buona parte dell'Europa, il brand coreano ha garantito il medesimo trattamento anche a coloro che in Asia e in Russia (tra gli altri) hanno puntato sulla variante dotata del processore Octa Core. E' stata proprio la Russia il primo Paese a fare questo step, con un aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 che non dovrebbe presentare grosse differenze, rispetto a quello spuntato giovedì scorso in Germania. Tutti coloro che sono interessati a scaricarlo via Odin, comunque, possono collegarsi a questa pagina.