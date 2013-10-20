Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean intrecciato al prezzo più basso

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è in grave ritardo, per quanto riguarda la diffusione dell’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. Un’ulteriore indicazione sul fatto che vi sia un certo stallo sotto questo punto di vista, giunge direttamente dal prezzo del modello, se si pensa che siti come Top-Shopping consentono ora di portarsi a casa lo smartphone con una spesa pari a 159 euro. Siamo al cospetto della migliore offerta di sempre per il Samsung Galaxy S Advance e, probabilmente, non si tratta della migliore notizie possibile per chi, già in possesso del modello, attende informazioni sul primo rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean, o, in alternativa, di una patch risolutiva per i bug portati dal dispositivo, con un particolare riferimento al Samsung Galaxy S Advance no brand.