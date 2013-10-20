Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5, nuova sfida sulle vendite

[caption id="attachment_1977" align="aligncenter" width="530"] iPhone 5 prezzo Italia[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato molto criticato, in questi mesi, per vendite che sono state ritenute non all’altezza delle aspettative sul modello. Allo stesso tempo, però, i recenti report che giungono dalla Rete, parlano di ben 5 milioni di vendite per lo smartphone Android durante il solo mese di agosto. Un dato incoraggiante per il colosso coreano, considerando che il modello è stato in grado di mettersi alle spalle anche le due versioni in commercio per l’iPhone 5, per un trend poco incoraggiante per Apple. Insomma, nonostante le voci riguardanti una veloce commercializzazione del Samsung Galaxy S5, proprio a causa delle non sufficienti vendite del Samsung Galaxy S4, quest’ultimo sembra avere ancora delle cartucce da spendere, prima di non essere più il top di gamma per il brand coreano.