Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, nuovi feedback dalla divisione italiana

19/10/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance anche nel corso delle ultime ore al centro di nuovi feedback, per quanto concerne la divisione italiana della casa produttrice. Android Jelly Bean, infatti, continua a non avere una data di uscita, in riferimento sia al modello no brand, che attende da mesi una patch in grado di risolvere i bug emersi dopo la diffusione dell'update, sia per quelli brandizzati Tim, Wind e Tre, ancora fermi ad Android 2.3.6. Nonostante alcuni segnali positivi che giungono dal resto d'Europa, con un particolare riferimento al modello privo del modulo NFC, non possiamo non prendere atto del fatto che Samsung Italia non sia ancora in grado di rilasciare comunicazioni sui tempi di uscita dell'aggiornamento Jelly Bean. Le domande sono sempre più insistenti, ma ad oggi non vi sono date.

