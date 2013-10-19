Aggiornamento Samsung Galaxy S4, changelog e video di Android 4.3

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto ormai da tre giorni l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 e, a freddo, ci si può soffermare su importanti aspetti riguardanti l'update, considerando che SamMobile ci parla sia del changelog associato al suddetto firmware, sia di un filmato dove per la prima volta possiamo valutare il modello aggiornato. Questo, nel dettaglio, l'elenco delle feature dell'aggiornamento Galaxy S4:

Supporto OpenGL 3.0

Supporto per lo smartwatch GALAXY GEAR

Supporto TRIM per la gestione dell’SSD

Supporto ANT+

Samsung KNOX

Samsung Wallet

Migliorata la gestione della RAM

Migliorata la gestione dei colori del display (molto più definito e nitido anche al livello di testi)

Migliorata la TouchWiz (meno redraw e meno lag)

Nuova tastiera Samsung

Nuovo Samsung Browser (full screen di default, nuova interfaccia a tab ecc)

Nuovo Reading Mode (ottimizzazione per la lettura; usato solo da specifiche applicazioni)

Nuovo firmware della fotocamera

Piccoli miglioramenti della UI (contatti, widget torcia, finestre di dialogo, ecc.)

Di seguito, invece, riportiamo il video del Samsung Galaxy S4, con Android 4.3 installato: