Samsung Galaxy S2, l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 è saltato?

Il Samsung Galaxy S2 rischia seriamente di dover rinunciare all'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Dopo il tweet poco incoraggiante da parte di SamMobile, circa due settimane fa, in queste ore dobbiamo prendere atto anche della preoccupante presa di posizione di Telstra, famoso operatore che ha escluso il rilascio del suddetto firmware per il cosiddetto Samsung Galaxy S2 4G. Secondo SamMobile, se tale scelta verrà fatta effettivamente per il modello dotato di modulo 4G, a quel punto vi sarebbero speranze praticamente nulle anche per la versione del Samsung Galaxy S2 in commercio in Italia, che così rischierebbe di restare clamorosamente fuori dal discorso di Android Jelly Bean 4.2.2. Resta il fatto che il colosso coreano non ha ancora assunto una posizione netta e precisa sul tema.