Samsung Galaxy S Advance, primi segnali dall'aggiornamento I9070XXLQI

18/10/2013

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance, come noto, protagonista assoluto questa settimana, grazie anche ai primi segnali che giungono dall'aggiornamento I9070XXLQI. In particolare, il firmware è stato rilasciato di recente in Olanda e in altri Paesi europei, con una spinta (finalmente) anche per i modelli non NFC, quelli maggiormente diffusi anche in Italia. In attesa che qualcosa si smuova finalmente anche nel nostro Paese, al momento è possibile notare che l'aggiornamento Jelly Bean sta dando confortanti riscontri, almeno per quanto riguarda aspetti delicati come la fluidità e la stabilità del dispositivo. Insomma, non rimane che attendere una mossa anche per l'Italia, dove i modelli brandizzati Tim, Tre e Wind da mesi e mesi devono imbattersi nei plus associati ad Android Jelly Bean.

