Aggiornamento Samsung Galaxy S4, link al download per Android 4.3

18/10/2013

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 riceve finalmente l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, almeno per quanto riguarda un Paese come la Germania. E’ questa la notizia più importante della settimana nel mondo degli smartphone, alla luce del fatto che il colosso coreano ha mantenuto la promessa fatta da SamMobile pochi giorni fa, con l’update assicurato proprio tra la settimana in corso e la prossima. Al momento non vi sono maggiori dettagli sull’impatto che il nuovo aggiornamento Android 4.3 ha avuto sul Samsung Galaxy S4, così come è impossibile prevedere quando il firmware sarà garantito anche alle diverse versioni del dispositivo che sono sul commercio in Italia. Insomma, chi aspetta notizie positive in via ufficiale, per il momento non può fare altro che nutrire sensazioni molto positive. Il link al download dell'aggiornamento Galaxy S4 è disponibile in questa pagina.

Samsung Galaxy S Advance, primi segnali dall'aggiornamento I9070XXLQI

Aggiornamento Samsung Galaxy S2, indicazioni anche dal Samsung Galaxy S3

