Aggiornamento Samsung Galaxy S2, indicazioni anche dal Samsung Galaxy S3

Jelly Bean Galaxy S2 Aggiornamento per il Samsung Galaxy S2 che resta avvolto nel mistero, alla luce del perdurante silenzio su Android Jelly Bean 4.2.2. La notizia di questi giorni, comunque, investe il Samsung Galaxy S3, che a detta di SamMobile avrà modo di ricevere l'aggiornamento Android 4.3 durante il mese di febbraio. L'auspicio da parte di milioni e milioni di utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S2, è che il modello possa vedere i lavori su Android 4.2.2 scattare proprio dopo il suddetto rilascio, anche se il fatto che le importazioni del modello sono crollate, di recente, non lascia certo ben sperare che la questione possa avere un lieto fine. Insomma, saranno ancora settimane di passione quelle che riguarderanno l'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S2.