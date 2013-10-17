Aggiornamento Galaxy S Advance, download del più recente I9070XXLQI

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre più protagonista in questi giorni, se si pensa che Android Jelly Bean è disponibile al download con il recente I9070XXLQI anche in Macedonia. Come avvenuto poche ore prima in Olanda, anche in questo caso la date build del firmware risale allo scorso 8 luglio, ragion per cui siamo al cospetto di un update relativamente recente. Allo stesso tempo, è possibile evidenziare che siamo al cospetto di un aggiornamento concepito nuovamente per il Samsung Galaxy S Advance non NFC, vale a dire quello che è stato maggiormente venduto, in questi mesi, in Italia e nel resto d'Europa. Cliccando qui, comunque, è possibile scaricare sul proprio pc questo ulteriore aggiornamento Jelly Bean dedicato al Samsung Galaxy S Advance non NFC.