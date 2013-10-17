Aggiornamento Samsung Galaxy S4, dettagli sulle due ROM ufficiali basate su Android 4.3

[caption id="attachment_5293" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 sempre più vicino ad Android 4.3, considerando quanto affermato in questi giorni da SamMobile. Come abbiamo già avuto modo di riportare, infatti, l’affidabile fonte afferma che lo smartphone toccherà con mano l’update tra questa e la prossima settimana, ma al momento è possibile soffermarsi sui feedback che sono stati rilasciati per le due ROM ufficiali. Secondo quanto riportato sempre da SamMobile, più nel dettaglio, il firmware I9505XXUEMJ3 dovrebbe portare con sé una migliore gestione della memoria RAM, rispetto a quanto registrato con la ROM I9505XXUEMI8 a bordo del Samsung Galaxy S4. A questo punto, non si può fare altro che attendere il rilascio definitivo e ufficiale di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S4, in attesa di scoprire i reali plus associati all'update.