Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, SamMobile conferma l'uscita a novembre

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 disponibile già durante il mese di novembre, almeno secondo quanto affermato da SamMobile. Sembra essere scongiurato in queste ore, la prospettiva prevista dall’operatore francese SFR, che aveva parlato di un possibile rilascio anche durante lo scorcio iniziale del mese di dicembre, almeno nella peggiore delle ipotesi. Rispondendo ad un utente che aveva chiesto informazioni in merito su Twitter, tuttavia SamMobile ha affermato con decisione e senza lasciare spazio a dubbi nel dichiarare che il Samsung Galaxy S3 farà questo passo già durante il mese di novembre, a circa un mese di distanza dal Samsung Galaxy S4. Insomma, ci apprestiamo a vivere settimane molto intense sulla questione dell’aggiornamento Android 4.3, anche sul versante del tanto apprezzato Samsung Galaxy S3.