Samsung Galaxy S Advance, link al download di un nuovissimo aggiornamento

Samsung Galaxy S Advance tornato al centro delle cronache nel corso delle ultime ore, grazie al link al download di un nuovissimo aggiornamento. Nello specifico, Android Jelly Bean è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare il modello in Olanda, sotto l'operatore T-Mobile, con il focus che questa volta si sposta sul modello privo del modulo NFC. La date build dell'aggiornamento Jelly Bean, nella fattispecie, è fissata allo scorso 8 luglio e c'è grande curiosità attorno al potenziale di questa nuova versione dell'update per il discusso modello. Chi vuole effettuare il download via Odin di questo nuovo aggiornamento dedicato al Samsung Galaxy S Advance, comunque, dovrà collegarsi a questa pagina, testando il potenziale del firmware dedicato al Samsung Galaxy S Advance.