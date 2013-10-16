Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3, seconda ROM ufficiale

16/10/2013

[caption id="attachment_4889" align="aligncenter" width="520"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.3 in uscita entro questa o la prossima settimana, ma ora ci si può soffermare sulla seconda ROM ufficiale. Su SamMobile, infatti, è apparso un nuovo contributo "ufficiale", che evidenzia lo stato avanzato dei lavori, portati avanti anche per coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S4 in Italia. Stando ai primi commenti, non ci si deve aspettare una rivoluzione dal punto di vista delle features, ma, allo stesso tempo, il colosso coreano si sarebbe adoperato per garantire un miglioramento deciso delle performance per lo smartphone in questione con Android 4.3 a bordo. Chi vuole saperne di più su questa nuova ROM leaked per il Samsung Galaxy S4, basata sul sistema operativo Android 4.3, può collegarsi a questa pagina.

Redazione Avatar

Redazione

