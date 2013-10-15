Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3, appuntamento tra un mese

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S3 ad Android 4.3 disponibile non prima del mese di novembre, alla luce delle recenti novità che sono emerse sul Samsung Galaxy S4. Secondo quanto riportato da una fonte del calibro di SamMobile, infatti, il dispositivo in questione avrà modo di ricevere il suddetto update tra questa e la prossima settimana, con appuntamento confermato in questo modo durante ottobre. Il contesto che si è venuto a creare, con la scontata priorità che il Samsung Galaxy S4 avrà nei confronti del Samsung Galaxy S3, consente dunque di giungere alla conclusione che sarà necessario attendere almeno un mese prima di vedere Android 4.3 rilasciato anche per il Samsung Galaxy S3, anche perché quest’ultimo non ha avuto modo nemmeno di testare la prima ROM ufficiale in questo senso.