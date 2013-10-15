Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance sempre fermo sull'aggiornamento Jelly Bean, pessimismo in Rete

15/10/2013

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance non ha mai dovuto fronteggiare tempi di attesa così lunghi, tra il rilascio di un aggiornamento e l’altro. A differenza di quanto potesse essere lecito auspicare, infatti, nemmeno questo primo scorcio di settimana ha fatto registrare delle importanti novità dal punto di vista di Android Jelly Bean, deludendo per l’ennesima volta sia coloro che attendono un primo update, sia chi invece spera di vedere risolti i bug emersi dopo l’installazione del suddetto aggiornamento. Insomma, la sensazione, sempre più forte, è che l’azienda sia ancora in grave difficoltà, per quanto riguarda la questione della stabilità del Samsung Galaxy S Advance, una volta testato l’aggiornamento Jelly Bean, ma soprattutto che al momento sia praticamente impossibile pianificare tempi di uscita sulle restanti versioni in commercio per il modello.

